OPPO brengt Android 12-upgrade vanaf december uit voor telefoons

OPPO brengt de Android 12-upgrade voor zijn telefoons vanaf december uit voor telefoons in Nederland en België. De Find X3 Pro krijgt de upgrade als eerste, gevolgd door diverse goedkopere modellen en de Find X2 Pro.

De upgrade komt uit voor een minderheid van de gebruikers van OPPO-telefoons wereldwijd, zo zegt de fabrikant. De fabrikant claimt 440 miljoen gebruikers te hebben van zijn Android-skin ColorOS, terwijl de upgrade uitkomt voor 110 modellen, samen goed voor 150 miljoen gebruikers.

Op het releaseschema is de 2,5 jaar oude Reno 10x Zoom de oudste telefoon. Die verscheen in april 2019 in de Pricewatch. Andere modellen uit die tijd van de fabrikant, zoals de Reno, Reno2, Reno2 Z en Reno5-telefoons staan niet op de lijst. Wel zijn de Reno4- en Reno6-toestellen op de lijst voor een upgrade. Ook goedkopere modellen als de A31 van vorig jaar ontbreken.

OPPO neemt veel van de functies van Android 12 over in zijn ColorOS12, waaronder het Privacy Dashboard, indicatoren voor gebruik van microfoon en camera en het gebruik van een niet-precieze locatie als gebruikers dat willen. In aanvulling daarop zegt OPPO dat het gegevens opslaat op servers die fysiek dicht bij gebruikers zijn, 'opgeslagen in een non-plain tekstformaat en verzonden met behulp van een eigen protocol'.