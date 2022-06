OPPO introduceert Reno7 Pro-smartphone met notificatie-led rondom camera-eiland

OPPO heeft een serie nieuwe Reno-telefoons uitgebracht, bestaande uit de Reno7 Pro 5G, Reno 7 5G en Reno7 SE 5G. De Pro-variant heeft een ledstripje rondom het camera-eiland aan de achterkant, die functioneert als notificatie-led. De telefoons verschijnen eerst in China.

OPPO kondigde de Reno7-serie aan tijdens een persconferentie in China, meldt GSMArena. De Reno7 Pro 5G krijgt onder andere een MediaTek 'Dimensity 1200-Max'-soc, blijkt uit een bericht van de fabrikant op Weibo. Die chip wordt nog niet op de website van MediaTek vermeld. De reguliere Dimensity 1200 wordt gemaakt op 6nm en beschikt over een Cortex-A78-core op 3GHz, drie A78-kernen op 2,6GHz en vier A55-cores die op 2GHz draaien. Een video van OPPO vermeldt dat ook de Max-variant A78-cores heeft en gemaakt wordt op een 6nm-procedé.

De Reno7 Pro 5G beschikt verder over 8GB of 12GB geheugen en 256GB opslag. De accucapaciteit bedraagt 4500mAh en de telefoon ondersteunt 65W-snelladen. Het 6,55"-oledscherm heeft een full-hd-resolutie, een verversingssnelheid van 90Hz en er zit een vingerafdrukscanner onder het display.

De achterkant van het toestel herbergt een camera-eiland met primaire 50-megapixelcamera, een ultragroothoeklens en een macrocamera met 2-megapixelresolutie. Het camera-eiland wordt omringd door een ledstripje, die een 'breathing-effect' toont als gebruikers een notificatie binnenkrijgen. De telefoon wordt geleverd met ColorOS 12. De Reno7 Pro 5G krijgt in China een adviesprijs vanaf omgerekend 516 euro, inclusief btw. Het is niet bekend wanneer OPPO de telefoon uitbrengt in andere landen. Eerdere Reno's kwamen in de Benelux uit.

Afbeeldingen via OPPO, GSMArena

Reno7 5G en Reno7 SE 5G

OPPO introduceert ook twee andere Reno7-toestellen. De Reno7 5G heeft veel van dezelfde specificaties van de Pro-variant, maar beschikt onder andere over een kleiner 6,43"-oledscherm. De resolutie en verversingssnelheid zijn wel hetzelfde. De 4500mAh-accu laadt op met een vermogen van 60W. De primaire camera wordt daarbij verwisseld met een 64-megapixelsensor en de telefoon beschikt over een Snapdragon 778G-soc van Qualcomm. OPPO levert de Reno7 5G met 8GB of 12GB geheugen en 128GB of 256GB opslag. De vanafprijs bedraagt omgerekend ongeveer 376 euro in China.

De SE-variant krijgt verder een MediaTek Dimensity 900-soc en een primaire 48-megapixelcamera. Die camera wordt bijgestaan door twee 2-megapixelsensors, een voor macrofoto's en een die functioneert als dieptesensor. Dit toestel wordt geleverd met 8GB geheugen en 128GB of 256GB opslag. De Reno7 SE krijgt een omgerekende adviesprijs vanaf ongeveer 307 euro. Officiële europrijzen voor de Reno7-serie zijn nog niet bekend.