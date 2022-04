Foto's en specificaties van OPPO Reno6 Z-smartphone lekken uit

Verschillende foto's, specificaties en prijzen van de aanstaande OPPO Reno6 Z zijn uitgelekt via productpagina's uit Thailand, de Filipijnen en Vietnam. De Reno6 Z wordt op 21 juli officieel aangekondigd, maar vrijwel alle details zijn bekend.

De sites toonden onder andere verschillende foto's van de OPPO Reno6 Z, waarop te zien is dat de aanstaande smartphone voorzien is van een MediaTek Dimensity 800U-soc en ondersteuning heeft voor 30W-snelladen. Ook is er al een prijs bekend: omgerekend 350 euro. Dat schrijft GSM Arena op basis van screenshots van de websites.

De bekende smartphone-lekker Evan Blass heeft een flink aantal foto's van de Reno6 Z op Twitter gezet. Een deel van die foto's was al bewust door OPPO online gezet op een pagina over een livestream rond de release van de Reno6 Z.

Op de Vietnamese, Thaise en Filipijnse productpagina's stonden meer details, zoals het schermformaat van 6,43". Het gaat om een oledscherm met een 1080p+-resolutie en een refreshrate van 60Hz, net als de voorganger. Het toestel heeft 8GB ram en 128GB flashopslag. Naast een primaire camera met 64-megapixelsensor heeft het toestel een 32Mp-selfiecamera, een 8Mp-ultragroothoekcamera en een 2Mp-macrocamera.

Het Android-toestel ondersteunt 5G en is voorzien van een dual-SIM- en microSD-slot en een 4310mAh-accu. De telefoon wordt verwacht op 21 juli in Thailand en Vietnam, maar wanneer deze naar Nederland en België komt, is nog niet bekend.