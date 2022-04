OPPO brengt Enco Free2-oortjes met noisecancelling uit in Nederland voor 99 euro

De Chinese fabrikant OPPO heeft zijn eerder aangekondigde Enco Free2-oortjes uitgebracht in Nederland. De oortjes zijn alleen verkrijgbaar in het wit en kosten 99 euro. De belangrijkste nieuwe functie is actieve noisecancelling.

De Enco Free2-oortjes zijn verschenen in de eigen winkel van OPPO en zullen later ook bij andere retailers beschikbaar zijn, zegt de fabrikant. De oortjes hebben ieder drie microfoons om omgevingsgeluid op te vangen, om dat te kunnen filteren. Ook moet de set-up met drie microfoons per oortje betere geluidskwaliteit bij bellen mogelijk maken.

De oortjes beschikken over 10mm-drivers. Ieder oortje heeft een 41mAh-accu, wat volgens de fabrikant goed is voor vier uur luisteren. Met de case van 480mAh erbij komt de luistertijd op twintig uur uit. Het is onbekend of die tijd met of zonder noisecancelling ingeschakeld is. De oortjes hebben een ip54-bescherming, en zijn dus stofdicht en beschermd tegen regenbuien.

OPPO heeft naast de Free2 ook de Enco Air, vergelijkbare oordopjes zonder ruisonderdrukking. Die kostten bij release vorige maand nog 99 euro, maar zijn inmiddels in de OPPO-winkel te koop voor 79 euro. De Free2 zijn sinds vorige maand te koop in China, waar ze samen uitkwamen met de Reno6-telefoons.