ACM verwacht beleidsregel vrije modemkeuze deze zomer te publiceren

De Autoriteit Consument & Markt verwacht in de zomer de definitieve versie van de beleidsregel vrije modemkeuze te publiceren. Dat is een jaar nadat de toezichthouder de concept-beleidsregel vrijgaf.

De ACM noemt in zijn Jaarverslag Netneutraliteit geen precieze datum voor het verschijnen van de definitieve versie van de beleidsregel Netwerkaansluitpunt, maar houdt het op een verwachte verschijning in de zomer. De regel geeft klanten van providers het recht om zelf een modem te kiezen. In de woorden van de toezichthouder moet de beleidsregel duidelijkheid bieden over welk deel van het netwerk eigendom is van de aanbieder van de internettoegangsdienst en welk deel vrije keuze van de eindgebruiker is.

De regel kent een lange voorgeschiedenis. De ACM was van plan de beleidsregel in 2018 te publiceren, maar stelde die publicatie uit en eind 2019 gebeurde dat nog een keer, tot 2020. In dat jaar verscheen de concept-beleidsregel. Daarin stond dat telecomproviders tot aan het 'vaste netwerkaansluitpunt' eigenaar zijn van het netwerk; de klanten zelf zijn dat vanaf dat punt.

De ACM baseert zich op richtlijnen van de Berec , het samenwerkingsverband van Europese telecomtoezichthouders. Op basis van die richtlijnen stelde de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten al dat Ziggo klanten een vrije modemkeuze moet bieden. De provider wil dat via de rechtbank voorkomen.

In het Jaarverslag Netneutraliteit staat verder dat de ACM een speedtest voor internetsnelheden die in opdracht van de Berec is ontwikkeld, niet in gebruik gaat nemen. De ACM bekijkt welke alternatieven er voor de tool zijn. Onduidelijk is waarom van de implementatie is afgezien. De speedtest werd in 2019 aangekondigd en had vorig jaar in gebruik genomen moeten worden, zodat Nederlandse internetters konden controleren welke werkelijke internetsnelheid ze hadden.