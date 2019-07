Duidelijkheid over vrije modemkeuze komt op zijn vroegst in oktober

Op zijn vroegst in oktober komt er meer duidelijkheid over vrije modemkeuze in Nederland. Toezichthouder ACM moet beslissen of een modem tot het netwerk van de gebruiker behoort of niet en wacht daarvoor op uitkomsten van een Berec-werkgroep.

De Berec , het samenwerkingsverband van Europese telecomtoezichthouders, heeft een werkgroep Network Termination Points en begin oktober zal die zijn uitkomsten tijdens een bijeenkomst delen. Dat staat in het programma van de Berec-werkgroepen. De werkgroep gaat richtlijnen opstellen waarmee toezichthouders zoals de ACM kunnen bepalen of een modem onderdeel is van het netwerk van de gebruiker of nog tot het netwerk van de provider behoort. Begin 2020 wordt de richtlijn definitief vastgesteld, maar het is nog niet duidelijk wanneer de regels daadwerkelijk in werking treden.

De ACM zegt in zijn jaarverslag netneutraliteit actief mee te werken aan het opstellen van de nieuwe richtlijn, om hiermee in Nederland een vrije keuze in eindapparatuur te garanderen. Volgens de netneutraliteitsverordening zijn gebruikers vrij om hun eigen eindapparatuur te kiezen, maar het is nog niet duidelijk of de modem die door providers wordt geleverd, onder eindapparatuur valt of dat deze nog onderdeel is van het netwerk van de provider. Momenteel is het in Nederland bij de meeste providers niet mogelijk om een eigen modem te gebruiken.

Vrije modemkeuze is al jarenlang een gespreksonderwerp. Vorig jaar zei de ACM in zijn jaarverslag netneutraliteit dat de 'Beleidsregel netwerkaansluitpunt' misschien nog datzelfde jaar zou worden gepubliceerd, maar dat gebeurt dus pas in 2020.

In het jaarverslag gaat de ACM ook in op de snelheidstest waaraan de Berec werkt. De Nederlandse toezichthouder verwacht nu in 2020 een versie van die snelheidstest te kunnen uitbrengen. Eerder was nog de verwachting dat dit eind dit jaar zou zijn. De test is bedoeld voor consumenten om hun internetverbinding te controleren. Als beloofde snelheden niet worden gehaald, krijgen klanten de mogelijkheid om het contract te ontbinden.