vrijdag 27 januari 2017

Toezichthouder ACM heeft via zijn consumentenportaal ConsuWijzer informatie gepubliceerd over de vrije routerkeuze. Onder deze regels moeten consumenten hun eigen netwerkapparaten kunnen kiezen. Of een modem ook daaronder valt, wil de overheid nog onderzoeken.

Het ministerie van Economische Zaken is van plan om een consultatie te houden, die halverwege dit jaar afgesloten moet worden. Daarin kunnen bedrijven en consumenten hun zienswijze over het onderwerp kenbaar maken. Een woordvoerder van het ministerie laat aan Tweakers weten dat nog niet geheel duidelijk is wanneer de consultatie van start gaat, maar dat het proces meestal zes weken in beslag neemt.

Op ConsuWijzer is een nieuwe pagina te vinden waarop ingegaan wordt op de vraag of een gebruiker eigen apparatuur op het netwerk van een provider mag aanbieden. De toezichthouder schrijft dat het nog niet duidelijk is of een modem ook onder de term eindapparaten valt.

De aanleiding voor de publicatie is het besluit Eindapparaten, dat sinds eind december in Nederland van kracht is. Onder eindapparaten vallen bijvoorbeeld computers, laptops en routers. De regelgeving verplicht internetproviders om informatie op hun site te publiceren over de instellingen die nodig zijn om de apparaten met hun netwerk te verbinden.

ACM zegt verder dat sommige providers langer nodig hebben om aan de regels te voldoen. De regelgeving omtrent vrije routerkeuze komt voort uit Europees recht en geldt feitelijk al langer in Nederland. De meeste providers tonen echter geen informatie op hun website.

In het bericht biedt de toezichthouder ook informatie over het aansluiten van een eigen router, het instellen van een voipdienst en het gebruiken van een eigen decoder. Gebruikers die te maken hebben met een provider die niet wil meewerken aan het aansluiten van een eigen modem of andere apparaat, roept ACM op een melding te doen via ConsuWijzer. Op die manier wil de organisatie in de gaten houden 'wat er op de markt gebeurt' en hoe aanbieders met de regels omgaan.