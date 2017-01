Door Joris Jansen, vrijdag 27 januari 2017 15:46, 22 reacties • Feedback

Microsoft heeft enkele duizenden exemplaren van de augmentedrealitybril HoloLens verkocht, zegt een topman van het bedrijf. Het gaat om de ontwikkelaarskit en een versie bedoeld voor zakelijk gebruik. Het is onbekend of er nog een consumentenversie uitkomt.

De commerciële baas van het HoloLens-project bij Microsoft, Roger Walkden, zegt tegen The Inquirer dat Microsoft tevreden is met het verkoopaantal. Hij zegt dat Microsoft niet probeert om enorme aantallen van de bril te verkopen, mede omdat het een duur apparaat is en het niet in grote aantallen beschikbaar is.

Nadere details over het precieze verkoopaantal of de toekomstplannen voor de verdere ontwikkeling van de HoloLens wil Walkden niet geven. Wel zegt hij dat de huidige HoloLens pas de eerste versie is en dat er toekomstige versies komen. Wanneer een nieuwe versie zal verschijnen zegt hij niet. Ook is onduidelijk of een vergelijkbaar apparaat daadwerkelijk op de markt komt voor consumenten.

De ontwikkelaarskit van de HoloLens verscheen vorig jaar maart in de VS. Sinds november vorig jaar is de HoloLens ook te koop in Europa voor een bedrag van 3299 euro. Daarnaast is er ook een Commercial Suite-variant beschikbaar voor 5489 euro.

In de huidige HoloLens zit een speciaal gemaakte holographic processing unit met 24 cores, gecombineerd met 8MB sram om de input van de camera's en sensoren te verwerken. Voor het draaien van apps zijn een Intel Atom Cherry Trail-soc en 1GB ram aanwezig.