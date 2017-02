Door Julian Huijbregts, dinsdag 7 februari 2017 20:58, 5 reacties • Feedback

Een ontwikkelaar toont in een filmpje een augmentedrealityversie van Portal. Hij schiet portals op muren in een echte ruimte en laat een kenmerkende vierkante doos uit de game van Valve daardoor teleporteren.

De video is gemaakt door game-ontwikkelaar Kenny W, die op Reddit zegt dat hij de mechanismen van Portal naar de HoloLens brengt. Uitleg over het project geeft hij verder niet, maar in de demo is te zien hoe hij net als in de game Portals op muren kan schieten, en daar objecten doorheen kan verplaatsen.

In plaats van in een virtueel level, worden de portals in de augmentedrealityversie op echte muren geplaatst. Te zien is dat de 'Companion Cube' die door de portals heen gaat, ook reageert op objecten in de fysieke ruimte. Zo blijft de doos bijvoorbeeld op een tafel liggen en kan deze van een trap rollen.

Hoewel het doosje probleemloos door de portals heen gaat, is het niet mogelijk voor de drager van de Hololens om zelf de gekleurde portal in te stappen en er aan de andere kant weer uit te tuimelen. Een levensecht Aperture Science-lab is dus nog geen werkelijkheid.

De demo is een proof-of-concept en niet het eerste augmentedrealityproject van Kenny W. Eerder maakte hij een video waarin hij laat zien hoe een Pokémon-game er in combinatie met de HoloLens uit zou kunnen zien.