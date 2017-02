Door Sander van Voorst, dinsdag 7 februari 2017 16:26, 9 reacties • Feedback

Vorige week was kortstondig een project op de Kickstarter-site te zien, waarbij de welbekende L3p D3sk werd getoond. De echte L3p, ook wel bekend als Peter Brands, wist van niets en rapporteerde het project, dat inmiddels is geannuleerd.

Op de projectpagina is inmiddels alleen nog een enkele afbeelding te zien, maar dezelfde pagina uit de Google-cache toont een video met allerlei afbeeldingen van de L3p D3sk. Deze klassieker is al meerdere keren op Tweakers de revue gepasseerd, bijvoorbeeld al toen Brands met het bureau zilver wist te behalen in een casemod-competitie in 2011 en bij de Gathering of Tweakers-video over Brands. Het Kickstarter-project is al na een dag geannuleerd, nadat Brands door verschillende fans op de pagina was gewezen.

Brands laat aan Tweakers weten dat hij in eerste instantie een berichtje via Reddit kreeg en dat daarna in het weekend de Facebook-berichten in grote getale binnenkwamen. Vervolgens rapporteerde hij het project aan Kickstarter vanwege auteursrechtschending. "Ik rapporteerde het niet alleen omdat mijn logo's en video's werden gebruikt, maar omdat bewijs ontbrak dat diegenen ook daadwerkelijk een L3p D3sk op de markt kon zetten. Daarnaast was de prijs ook wel erg hoog met achtduizend pond voor wat standaardhardware en voor de rest weinig specs", aldus Brands.

Het betreffende project bood aan om 'desk pc's' te leveren tegen verschillende prijzen. Zo was het bijvoorbeeld mogelijk om voor een minimumprijs van 700 pond een bureau van hout en koolstofvezel te bestellen, zonder ingebouwde pc. Aan de andere kant van het spectrum was het mogelijk om 8000 pond neer te tellen voor een zogenaamd 'ultimate package', zelfs inclusief een certificaat dat de authenticiteit van het product moest aantonen. De specs zijn vaag en melden bijvoorbeeld alleen een Core i7, 16GB werkgeheugen, een RX480 met 8GB geheugen, 1TB-ssd en waterkoeling.

Het blijft onduidelijk of degene achter het project daadwerkelijk in staat zou zijn geweest om een bureau af te leveren. Anderen waren ook al niet zeer overtuigd van het project, want tot nu toe is er slechts een pond van de benodigde 150.000 pond beloofd. Brands zegt dat hij wel vaker ermee te maken heeft dat zijn materiaal gebruikt wordt: "Ik ontkom er niet aan dat mensen en bedrijven mijn foto’s gebruiken op sociale media en websites, dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik ben er eerder trots op. Het is mijn hobby en probeer juist mensen te inspireren."

"Wat ik niet leuk vind is als bedrijven mijn foto’s ongevraagd gebruiken om hun eigen verkoop van bijvoorbeeld leds proberen te op te krikken. Of als bijvoorbeeld gamingwebsites mijn logo eraf knippen en hun eigen logo er op plakken", voegt hij daaraan toe. Deze praktijken weerhouden L3p er niet van om tijd in nieuwe projecten te steken. Zo heeft hij onlangs de SteigerWood afgerond en werkt hij aan een casemod voor de Tou 2.0 van In Win.