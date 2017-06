Door Julian Huijbregts, zondag 4 juni 2017 10:35, 11 reacties • Feedback

Computex is een belangrijke beurs voor fabrikanten van behuizingen. Ze tonen er hun nieuwe kasten, maar nodigen ook casemodders uit om te laten zien wat die allemaal van hun producten kunnen maken. Ook deze editie stonden er weer tal van casemods op de beurs en waren er prominente casemodders aanwezig. Er werd zelfs een competitie georganiseerd waarbij deelnemende teams 24 uur de tijd kregen om de spectaculairste casemod te maken.

Tijdens ons verblijf in Taipei hebben we de nodige casemods op de gevoelige plaat vastgelegd. Natuurlijk gingen we ook langs bij l3p, die samen met hukkel80 op uitnodiging van Thermaltake aanwezig was. Peter Brands, op Tweakers beter bekend als l3p, maakte in 2010 faam met zijn L3p D3sk en is sindsdien een internationaal bekende casemodder.

l3p (links) en hukkel80 (rechts) naast hun creatie op de stand van Thermaltake

Vorig jaar was l3p de winnaar van de Thermaltake CaseMOD Invitational-competitie. De betreffende desk die hij voor die wedstrijd bouwde, haalde hij na het winnen echter weer uit elkaar vanwege ruimtegebrek. Toen de fabrikant hem uitnodigde voor de Computex, moest er dan ook iets nieuws gebouwd worden. L3p mocht nog iemand meenemen naar Taiwan en besloot om medecasemodder en -tweaker hukkel80 daarvoor uit te nodigen en samen een casemod te maken.

Toen Thermaltake met het verzoek kwam om iets met de Tower 900-kast te maken, werd het idee om weer voor een bureau te gaan direct geboren. De kast is zo'n 72cm hoog en dat is ook een prima bureauhoogte. Omdat de casemod naar Taiwan verplaatst moest worden, hebben l3p en hukkel80 daar bij het bouwen rekening mee gehouden. Zo bestaat de achterste aluminiumplaat uit losse delen en de glasplaat op de twee kasten komt rechtstreeks uit Taiwan, die hoefde dus niet het vliegtuig in.

Aan iedere kant van het bureau is een complete pc ingebouwd. Links prijkt het l3p-logo, terwijl in de rechterbehuizing de tijger - het logo van hukkel80 - is te zien. Op de fel verlichte beursvloer kwam de casemod niet optimaal tot zijn recht. Het bureau stond ook nog eens onder een grote schijnwerper en dat helpt niet echt voor de lichteffecten. Asus had echter ook geregeld dat de Nederlandse casemodders bij de RoG-persconferentie aanwezig waren met hun creatie. Daar stond het bureau in zijn natuurlijke habitat: een verduisterde omgeving.

Thermaltake pakte groot uit met casemods op zijn Computex-stand. Het bedrijf had modders van over de hele wereld gevraagd iets van zijn Tower 900-behuizing te maken. De enorme behuizing biedt veel ruimte voor creativiteit, blijkt ook uit de andere mods die we op de stand van Tt zagen.

Erg toepasselijk voor een beurs in Taipei was de Ttower 101, een kleine versie van de 508 meter hoge wolkenkrabber in de Taiwanese hoofdstad. De casemod is wellicht iets minder hoog, maar alsnog zeer indrukwekkend. De Belg Mike Petereyns, op Tweakers bekend als .M.I.K.E.Y., is de maker van de kast. De zijkanten zijn voorzien van scharnieren, zodat de zijpanelen en het frontpaneel opengeklapt kunnen worden.

ThermalMike uit de VS maakte een soort arcadekast en Ron Lee Christianson, eveneens Amerikaan, toverde de Tower 900-behuizing om tot een soort spookhuis, geïnspireerd op het werk van de Zwitserse grafische kunstenaar H.R. Giger.

Bij de Tower 900-mods is de behuizing nog redelijk herkenbaar. Er stonden echter ook mods op de Thermaltake-stand waarbij de kast in vergaande mate was aangepast. Dit 'ruimteschip' van Maciel Barrieto uit Brazilië is bijvoorbeeld gebaseerd op de Core X71-behuizing, maar als we dat niet op het bordje gelezen hadden, waren we daar waarschijnlijk niet achtergekomen. Het ruimteschip maakt indruk, met name de plasmabol ziet er spectaculair uit.

Voor sommige bouwsels worden helemaal geen behuizingen gebruikt; ofwel de scratch builds. Op de stand van Cooler Master troffen we een fraai exemplaar aan uit die categorie met de naam: The Wheel of Star. De zelfgemaakte behuizing bestaat uit twee draaiende delen, die in tegenovergestelde richting bewegen. Ook alle componenten draaien dus continu rondjes. Modder Crew uit Thailand wist er de eerste plaats mee te behalen in de categorie Scratch bij de Case Mod World Series 2017.

Veel casemods zijn erg kleurrijk, daarom trok 'Taichi' van de Taiwanese casemodder Mike Wang onze aandacht. Deze build in zwart-wit is erg fraai afgewerkt. De casemod op basis van een CoolerMaster MasterCase 5-behuizing was te bewonderen op de stand van ASRock. Niet zo gek, want het ontwerp is geïnspireerd op de Taichi-producten van dat merk, aldus de maker. Met de casemod deed Wang mee aan de Case Mod World Series 2017.

Casemodders werken vaak maandenlang aan een kast. Dat was niet het geval bij de CyberMods, een 24-uurscompetitie die in het beursbouw werd gehouden. Zes landenteams, ieder bestaande uit twee casemodders, streden om de eer en het prijzengeld. Het Britse team behaalde de derde prijs met hun Terminator-behuizing en de tweede prijs ging naar het team uit de Filipijnen.

We sluiten af met de grote winnaar van de casemodcompetitie; het team uit Thailand won de hoofdprijs met een op de PS4-game Horizon Zero Dawn-geïnspireerde casemod. Een Nederlands of Belgisch team behoorde niet tot de deelnemers.