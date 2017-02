Door Arnoud Wokke, dinsdag 7 februari 2017 10:36, 0 reacties • Feedback

Het zou eigenlijk een tv-format moeten zijn: goede stand-up-comedy over technologie. Hoe dat eruit zou zien? Dat kun je bekijken in de video van de Tweakers Awards, waarin Boom Chicago-comedian Pep Rosenfeld in kort bestek het technologiejaar 2016 onder de loep neemt.

Korte impressie van de Tweakers Awards 16/17. Voor de volledige registratie van de uitreiking, zie de video onderaan.

Het was de tiende keer dat we de Awards hebben uitgereikt en de vierde keer dat we daarvoor een analoog evenement, met echt bier, hadden georganiseerd. Voor het eerst hadden we sponsors bereid gevonden voor de avond: dank aan Ippies en Zmerce!

Net als vorig jaar waren we te gast bij Boom Chicago, dat opnieuw de rode loper voor ons had uitgerold op de Rozengracht. Voor wie het niet kent: Boom Chicago is comedy van Amerikanen in Nederland en de presentatie van de avond was dan ook in handen van Pep Rosenfeld, medeoprichter. Fun fact: een van de andere comedians van Boom Chicago heeft een goede Donald Trump-imitatie in huis, die te horen is in een best wel bekende video waarin Nederland zich voorstelt aan de Amerikaanse president.

Over Trump gesproken, het is vermoedelijk voor een comedian van Amerikaanse origine anno 2017 onmogelijk om geen grappen te maken over de nieuwbakken leider van de vrije wereld. En inderdaad, Rosenfeld vergeleek Trump met de eveneens licht ontvlambare Galaxy Note 7. "De Note 7 heeft ook een kleine stylus om te bedienen met kleine handjes."

Digitale assistenten kwamen eveneens aan bod. "De enigen die er sukkeliger uitzien dan mensen die praten tegen hun smartwatch, zijn mensen die Pokémon Go spelen." Dat kwam Rosenfeld op boegeroep te staan van de vier mensen in de zaal die dat spel nog altijd fanatiek spelen. Maar een stand-up-comedian heeft natuurlijk altijd een comeback. "Aan wie net boe riep, I predict you haven't been laid in a while."

Er waren in totaal 336 genomineerden van 180 verschillende bedrijven, naast de acht genomineerde userreviewers. We reikten 31 prijzen uit, een paar minder dan vorig jaar, maar nog altijd veel meer dan de 11 prijzen die we bij de eerste editie uitreikten. In totaal zijn er, en daar zijn we heel trots op, meer dan een half miljoen stemmen uitgebracht: 509.724 (!)

Vanaf de ontvangst om half acht liep het gelijk lekker vol en in totaal waren er 291 genodigden. Er stond op sommige momenten een rij voor de heren-wc en dan weet je dat het ergens heel druk is. Ondanks de hoge opkomst ontbraken jammer genoeg sommige winnaars. Gelukkig was degene die de prijs voor Userreviewer in ontvangst mocht nemen er dit keer wel bij. Foritain zat vorig jaar thuis met een gebroken been, maar deze keer was er niets dat hem ervan weerhield persoonlijk zijn beeldje in ontvangst te nemen.

Na afloop van de uitreiking gingen de gelukkige winnaars even met elkaar en de space girls op de foto, waarna ze zich net als het andere publiek snel naar de bar spoedden voor een verfrissend drankje. Naast drinken was het uiteraard mogelijk om op de creatiefste manieren op de foto te gaan bij een fotostand, die bij wijze van nieuwigheid ook gifs bleek te kunnen produceren. De vorig jaar veelgebruikte flipperkasten bleken vooral in trek om lege bierglazen op te parkeren. Voor de hongerige bezoekers was er een breed assortiment aan smakelijke hapjes, die met grote regelmaat werden langsgebracht. Het was dus haast onmogelijk om hongerig het pand te verlaten.

Zoals je begrijpt, het bleef nog lang onrustig aan de Rozengracht. Gezien de gezelligheid en het plezier dat veel bezoekers eraan hadden, zal het zeker niet de laatste keer zijn. Een livestream hadden we dit jaar niet, maar je kunt nu wel de hele awardshow terugkijken. Dat is aan te raden, want zoveel grappen over tech in drie kwartier kom je zelden tegen.

Wij hebben er in elk geval weer van genoten. Bedankt voor de meer dan een half miljoen stemmen die jullie hebben uitgebracht en tot volgend jaar!