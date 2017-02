Door Joris Jansen, maandag 6 februari 2017 17:20, 10 reacties • Feedback

Een technicus van het bedrijf Hyperloop One, Casey Handmer, heeft een drone getoond die kan blijven zweven door middel van magnetische velden. De drone die ruim 55 kilo weegt, is in staat enkele centimeters boven de grond te blijven zweven.

De zogenaamde Electromagnetic Levitation Quadcopter heeft vier platte cilinders die functioneren als de poten van de drone. Elke cilinder bevat twaalf magneten. De cilinders kunnen op hoge snelheid om de eigen as draaien, waardoor ook de magneten ronddraaien. In de koperen plaat waar de drone op staat, worden conform de inductiewet van Faraday elektrische stromen opgewekt. Deze stromen creëren een magnetisch veld tegenovergesteld aan het magnetisch veld van de magneten. Dit zorgt voor de levitatie van de drone.

De magnetische velden die in het koper worden opgewekt, vormen als het ware het spiegelbeeld van de magnetische velden van de drone. Dit effect ontstaat dermate snel dat de in het koper opgewekte elektrische stroom de ronddraaiende magneten van de drone volgt.

De Electromagnetic Levitation Quadcopter is bedoeld om het principe van elektromagnetische levitatie bij drones aan te tonen. Dit principe wordt ook gebruikt bij zwevende Maglev-treinen en bij het systeem van de hyperloop, waarmee hoge snelheden kunnen worden gehaald in buizen met een bijna-vacuüm.