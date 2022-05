Chinese onderzoekers tonen prototype van maglevtrein die mogelijk 800km/u haalt

In China is een testbaan van 165 meter geopend waar een nieuwe magneetzweeftrein wordt getest. Het prototype is ontworpen om snelheden tot 620km/u te halen, maar volgens onderzoekers kan dat mogelijk opgehoogd worden tot 800km/u.

De testbaan en het prototype van de nieuwe maglev-trein ontwikkeld door onderzoekers van de Southwest Jiaotong University in de provincie Sichuan. Volgens de South China Morning Post zeggen de onderzoekers dat ze een techniek gebruiken die goedkoper is dan die van bestaande maglevtreinen, omdat de supergeleiding bij een hogere temperatuur optreedt en er vloeibare stikstof wordt gebruikt als koelmiddel.

Magneetzweeftreinen werken met supergeleidende magneten, waardoor de trein boven de rails zweeft. Bij bestaande ontwerpen voor maglevtreinen, zoals die in Japan, wordt daarvoor vloeibaar helium gebruikt om tot een temperatuur van -269 graden Celsius te komen. De nieuwe Chinese trein werkt met supergeleiding op een 'hoge temperatuur' van -196 graden Celsius.

Het prototype van de getoonde maglevtrein kan al zweven bij de start, zonder eerst te moeten versnellen. De onderzoekers zeggen dat het nog zo'n zes jaar duurt voordat de techniek commercieel levensvatbaar is. De huidige geschatte prijs voor een traject op basis van de Chinese maglevtechniek is 250 tot 300 miljoen yuan per kilometer. Dat is zo'n 32 tot 38 miljoen euro.

China heeft al sinds 2002 een maglevtrein in gebruik: de Shanghai Transrapid, die de Chinese miljoenenstad verbindt met het 30,5 kilometer verderop gelegen vliegveld. Deze trein haalt 430km/u. Er zijn nog geen maglevtreinen in China die grote afstanden afleggen.

Wereldwijd zijn er een aantal maglevtreinen actief op korte afstanden. In Japan wordt al jaren gewerkt aan een verbinding over een afstand van 286km, tussen Tokio en Nagoya. In 2027 moet die lijn actief zijn met een snelheid van 500km/u. Bij een test in 2015 werd 600km/u gehaald.