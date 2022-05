Arctic MX-5-koelpasta verschijnt bij webwinkel

Arctic komt met een nieuwe versie van zijn koelpasta. De MX-5-variant volgt de ruim tien jaar oude MX-4-koelpasta op. Net als de bestaande versie is bevat de nieuwe pasta geen metalen en is het materiaal niet elektrisch geleidend.

Arctic heeft zijn MX-5-koelpasta nog niet aangekondigd, maar bij Amazon UK is de koelpasta al te zien. Een tube van 4 gram kost 13,59 Britse pond. Omgerekend is dat 15,24 euro. De productomschrijving geeft geen details over de thermische geleiding of viscositeit, maar maakt wel duidelijk dat het om een koelpasta gaat waarin geen metalen deeltjes zijn verwerkt en die niet elektrisch geleidend is.

Volgens de listing van Amazon is de MX-5-koelpasta vanaf 15 maart te koop. Arctic verkoopt sinds 2010 de MX-4-koelpasta. Welke verbeteringen de nieuwe versie brengt is nog niet duidelijk. Volgens de omschrijving gaat de nieuwe pasta na het aanbrengen acht jaar mee, maar dat geldt ook al voor de MX-4- en MX-2-varianten.