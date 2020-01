Cooler Master voorziet koelpastatubes van plat mondstuk

Cooler Master heeft deze week drie nieuwe MasterGel-koelpasta's uitgebracht. Het bedrijf voorziet de tubes van een nieuw soort ontwerp, waarmee de koelpasta gemakkelijker te verdelen moet zijn. De producten zijn per direct verkrijgbaar.

De nieuwe MasterGel-tubes hebben een plat mondstuk waardoor het gemakkelijk moet zijn om een gelijke hoeveelheid koelpasta over de gehele cpu te spreiden. De nieuwe tubes zijn dan ook niet geschikt voor het aanbrengen van een klodder koelpasta ter grootte van een rijstkorrel.

Het bedrijf komt met drie nieuwe koelpastaproducten: MasterGel Maker, MasterGel Pro en MasterGel Regular. De MasterGel Maker moet van die producten de beste warmtegeleiding bieden, terwijl de Regular-variant de goedkoopste is. Respectievelijk zijn de producten op het moment van schrijven vanaf 9,90 euro, 6,90 euro en 4,90 euro beschikbaar in Nederlandse webshops. De producten zijn per direct leverbaar. Cooler Master levert bij alle drie de varianten een doekje om de cpu mee te reinigen.

Cooler Master kondigde de producten aan in een tweet, waarin het bedrijf grapt dat de verpakking niet is veranderd om het aanbrengen van koelpasta te versimpelen door het injectiespuitontwerp achterwegen te laten, maar omdat het bedrijf 'klaar is met het uitleggen aan ouders dat hun kinderen geen drugs gebruiken'.