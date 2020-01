Xiaomi maakt dochterbedrijf van merk achter Pocophone F1

Xiaomi maakt van zijn Poco-merk een spin-offbedrijf dat onafhankelijk zal opereren van het moederbedrijf. Details over komende producten die onder de Poco-merknaam uit moeten komen, maakt Xiaomi niet bekend. Het merk is bekend van de Pocophone F1-smartphone.

Xiaomi maakt het besluit om Poco te verzelfstandigen bekend in een verklaring waar TechCrunch over beschikt. "Poco F1 is een extreem populaire telefoon en blijft een topmodel in zijn categorie, zelfs in 2020. We vinden de tijd rijp dat Poco op eigen benen gaat staan", meldt Manu Kumar Jain, vicepresident van Xiaomi.

De enige smartphone die Xiaomi onder de Poco-naam uitbracht, was de F1, uit 2018. Ondanks de populariteit van dat toestel, verscheen er nooit een officiële opvolger. Wel verscheen er een 'spirituele' opvolger in de vorm van de Mi 9T-modellen, die in andere landen als Redmi K20-smartphone verschenen. Het leek er op dat Xiaomi vond dat er geen ruimte was voor nog een merk, naast Mi en Redmi.

In de afgelopen week bleek dat Xiaomi de handelsmerknaam Pocophone F2 dan toch had aangevraagd. TechCrunch speculeert dat Poco zich op de premiummarkt moet richten. Redmi is sinds vorig jaar ook een 'onafhankelijk' submerk van Xiaomi, al verschenen de Mi 9T-smartphones dus ook als Redmi-varianten.

Terugkijken: videoreview Pocophone F1 uit 2018