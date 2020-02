Xiaomi presenteert Pocophone-opvolger Poco X2 met 120Hz-scherm in India

Xiaomi heeft de Poco X2 gepresenteerd. De opvolger van de originele Pocophone F1 krijgt een 120Hz-scherm en heeft dezelfde specificaties als de Redmi K30. Het toestel komt voorlopig alleen in India uit.

Xiaomi presenteerde de telefoon tijdens een evenement in New Dehli. Het scherm is 15,54x6,95cm groot en heeft een resolutie van 2400x1080 pixels en een diagonaal van 6,67". De display heeft een aspectratio van 20:9 en een verversingssnelheid van 120Hz. Gebruikers kunnen terugschakelen naar 60Hz om de accuduur te sparen. Het toestel maakt gebruik van een Qualcomm Snapdragon 730G-octacore-soc. De Poco X2 heeft varianten 6 of 8GB aan werkgeheugen, waarvan de telefoons met 6GB zijn voorzien van 64 of 128GB opslagruimte. De toestellen met 8GB ram krijgen 256GB opslaggeheugen.

Xiaomi heeft vier camera's aan de achterkant geplaatst. De telefoon maakt gebruik van dezelfde primaire sensor als de Redmi K30: de Sony IMX686 met een maximale resolutie van 64 megapixel. De andere sensoren zijn een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een camera met macrolens van 2 megapixel, en een dieptesensor van 2 megapixel. De camera kan 4k-videobeelden in 30fps schieten.

Ook gelijk aan de Redmi K30 is de accu van 4500mAh, die kan worden opgeladen met een laadvermogen van maximaal 27W. Het toestel heeft Xiaomi's Android-uitgave Miui 11, dat is gebaseerd op Android 10. De telefoon komt voorlopig alleen in India uit. Over een internationale release is nog niets bekend. In India kost de goedkoopste variant 16.000 roepies, omgerekend zo'n 200 euro.