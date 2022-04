Xiaomi brengt Poco X3 NFC-smartphone met 120Hz-scherm uit voor 229 euro

Xiaomi introduceert de Poco X3 NFC. Het toestel krijgt een Snapdragon 732G-soc en een 6,7"-lcd met een verversingssnelheid van 120Hz. Een uitvoering met 6GB ram en 64GB flashopslag kost 229 euro. Er komt ook een 128GB-versie voor 269 euro.

De Poco X3 NFC is de eerste smartphone die van de Snapdragon 732G-soc is voorzien. Qualcomm presenteerde die soc eind augustus. Het is een iets snellere variant van de Snapdragon 730G van vorig jaar. De soc heeft twee krachtige cores en zes zuinige kernen en wordt door Samsung op 8nm geproduceerd. De chip heeft een 4g-modem, maar geen 5g-ondersteuning.

Het 6,7"-scherm is een lcd, beschermd door een laag Gorilla Glass 5, met een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Volgens Xiaomi wisselt de display met een DynamicSwitch-functie automatisch tussen 50, 60, 90 en 120Hz, afhankelijk van wat er op het scherm wordt getoond.

Aan de achterkant zitten vier camera's. De primaire camera heeft een Sony IMX682-sensor met 64-megapixelresolutie. Verder is er een 13-megapixelcamera met ultragroothoeklens, een macrocamera met 2-megapixelsensor en een dieptecamera met ook een 2-megapixelsensor.

Xiaomi geeft de Poco X3 NFC een plastic behuizing met een aluminium frame. Het toestel weegt 215 gram, heeft stereoluidsprekers, een 3,5mm-jack en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. In het toestel is plek voor twee simkaarten of een simkaart en een micro-sd-kaartje.

De accu van de Poco X3 NFC heeft een capaciteit van 5160mAh en snelladen via usb-c gaat met 33W. Xiaomi levert de daarvoor benodigde snellader mee. Volgens de fabrikant is het toestel na een halfuur laden voor 62 procent vol. Volledig laden duurt 65 minuten.

Xiaomi brengt de Poco X3 NFC vanaf 10 september uit in Nederland en België. Het model met 64GB flashopslag kost 229 euro en de 128GB-versie heeft een adviesprijs van 269 euro. De eerste vier dagen verkoopt Xiaomi de toestellen tijdelijk met korting, tot 14 september zijn ze verkrijgbaar voor respectievelijk 199 en 249 euro.