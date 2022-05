Xiaomi noemt komst Pocophone F2 in teasertrailer

Xiaomi heeft een teasertrailer uitgebracht waarin het de Pocophone F2 noemt. Meer informatie over de opvolger van de originele Pocophone-opvolger geeft de fabrikant niet, maar volgens geruchten heeft de telefoon een Snapdragon 732G-soc.

De teaser komt van het Indiase twitteraccount van Poco. Dat publiceerde een korte video waarin het terugkijkt op 2020 en waarin het klanten 'bedankt voor het jaar'. Aan het feit van de video wordt kort benoemd dat er een nieuwe telefoon komt, de F2. Dat zou de opvolger van de Pocophone F1 uit 2018 zijn, die destijds onverwacht populair bleek te zijn. Moederbedrijf Xiaomi bracht in 2020 wel nog de Poco F2 Pro uit, maar die was destijds met zijn 498 euro een stuk duurder dan de originele F1.

Xiaomi geeft geen details over de F2-telefoon. Zo is niet bekend wat die moet kosten en of die wel in Nederland en België uitkomt. Dat gebeurde bijvoorbeeld niet met de gerelateerde Poco X2, die alleen in India uitkwam. Wel zijn er geruchten over de specificaties in een Telegram-groep verschenen. Daaruit zou blijken dat de F2, die de codenaam Courbet krijgt, een Snapdragon 732G-processor krijgt. De accu van het toestel zou 4250mAh groot zijn en het toestel zou vier cameralenzen op de achterkant hebben en omgekeerd draadloos laden ondersteunen.