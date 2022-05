Xiaomi brengt Poco M2 Pro-smartphone met 5000mAh-accu uit in India

Xiaomi heeft in India de midrange-smartphone Poco M2 Pro gepresenteerd. De telefoon is een goedkopere variant van de Pocophone en onderscheidt zich vooral met een grote accu van 5000mAh. Het is niet bekend of het toestel naar Nederland komt.

Xiaomi introduceerde de telefoon tijdens een eigen evenement. Het toestel heeft een lcd met fhd+-resolutie met een diagonaal van 6,67". Het display heeft een verversingssnelheid van 60Hz en aan de voorkant zit bovenaan een klein gat voor de frontcamera.

Aan de binnenkant zitten een Snapdragon 720G-soc van Qualcomm en er komen varianten van de telefoon beschikbaar met 4 of 6GB aan werkgeheugen en 64GB of 128GB aan opslag. Ook is het mogelijk een micro-sd-kaart in de telefoon te stoppen. De telefoon heeft daarnaast een relatief grote accu van 5000mAh; deze is met een vermogen van 33W op te laden.

De telefoon heeft vier camera's op de achterkant. De grootste sensor betreft een 48-megapixel-exemplaar. Daarnaast is er een ultragroothoeklens met een 8-megapixelsensor, een macrocamera met een resolutie van 5 megapixel en een dieptesensor aanwezig op het apparaat. De frontcamera kan foto's maken van 16 megapixel.

Voorlopig lijkt het erop dat de telefoon alleen nog in India te koop is. De prijzen beginnen daar bij 165 euro voor de 4GB/64GB-variant. De 6GB/64GB-versie kost omgerekend 177 euro en de 6GB/128GB-telefoon kost 201 euro.