Citrix repareert elf nieuwe kwetsbaarheden in ADC en Gateway

Citrix heeft 11 kwetsbaarheden in de Application Delivery Controller, de Gateway, en de SD-WAN gerepareerd. Het gaat onder andere om een privilege escalation en een xss-lek, maar ook om de mogelijkheid voor een code execution. De lekken hebben niets te maken met het lek eerder dit jaar.

Citrix heeft 11 patches uitgebracht voor de verschillende kwetsbaarheden. Volgens het bedrijf zijn er geen voorbeelden bekend waarbij de kwetsbaarheden actief worden misbruikt. Bovendien zegt Citrix dat er voor vijf van de kwetsbaarheden barrières zijn om een aanval in de praktijk uit te voeren. Die zijn bijvoorbeeld alleen mogelijk met ongeautoriseerd verkeer op een bedrijfsnetwerk.

Bovendien moeten de verschillende kwetsbaarheden ook in combinatie met elkaar worden gebruikt. Zo is er in de meeste gevallen eerst een privilege escalation nodig om andere kwetsbaarheden uit te buiten. Drie van de gepatchte kwetsbaarheden zijn dergelijke privilege escalations.

Andere kwetsbaarheden zijn cross-site scriptings en denial-of-service-aanvallen. Met andere kwetsbaarheden kan bepaalde informatie worden gelekt. Ook is er een lek, CVE-2020-8194, waarmee een code execution kan worden uitgevoerd. Dat geldt echter alleen als de aanvaller al toegang heeft tot de NISP.

De lekken zitten in de Citrix Application Delivery Controller of ADC, de Citrix Gateway, en in Citrix SD-WAN-hardware met versienummers 4000-WO, 4100-WO, 5000-WO, en 5100-WO. Volgens Citrix staan de nieuwe lekken los van de kwetsbaarheden die eind vorig jaar werden ontdekt. Die veroorzaakten veel problemen, omdat bedrijven en overheden de lekken pas laat repareerden. Eerder dit jaar ontdekte een beveiligingsbedrijf dat hackers door dat lek bij zeker 25 Nederlandse bedrijven een backdoor hebben geplaatst.