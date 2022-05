Amazon maakt profielen bij Prime Video beschikbaar in Nederland

Amazon begint met het beschikbaar maken van de functie om meerdere profielen te koppelen aan een Prime Video-account. De functionaliteit komt gefaseerd beschikbaar voor gebruikers. Eind maart werd de functionaliteit al gespot.

Per account kunnen maximaal zes profielen aangemaakt worden. Ieder profiel krijgt andere aanbevelingen, die worden gegenereerd aan de hand van wat een gebruiker kijkt. Ook de kijkgeschiedenis en volglijst is per profiel uniek. Het is ook mogelijk om kinderprofielen te maken, waarop alleen inhoud te zien is die geschikt is voor kijkers van jonger dan twaalf jaar.

Eind maart bleek al dat Amazon de mogelijkheid voor profielen zou toevoegen aan Prime Video. Tot nog toe was het nog niet mogelijk om daar gebruik van te maken in Nederland. Het is nog niet duidelijk wanneer alle gebruikers toegang hebben tot de profielen, Amazon meldt dat het beschikbaar maken daarvan in fases gaat.