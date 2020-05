Amazon begint met digitale filmverkoop en -verhuur in Nederland

Amazon is in Nederland begonnen met het digitaal verkopen en verhuren van films van grote filmstudio's. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. De dienst is een aanvulling op de streamingdienst die al langer beschikbaar was.

De functie zit vanaf woensdag op de desktop en in Prime Video-apps, zegt Amazon. De Prime Video Store draait al langer in de VS, het VK, Duitsland en Japan. Onlangs is de Store ook live gegaan in Frankrijk, Italië, Spanje, Canada, Australië en Mexico. In de winkel kunnen gebruikers recente films van grote studio's kopen en huren en daarna direct bekijken.

Amazon begon twee maanden geleden met de verkoop van fysieke producten in Nederland. Al enige tijd daarvoor was het Prime-abonnement en het daarbij behorende Prime Video af te nemen voor Nederlanders. De streamingdienst is sinds december 2016 in de Benelux.