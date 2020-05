KPN neemt lokale glasvezelaanbieder over

KPN heeft Giesenlandennet overgenomen, een lokale aanbieder van glasvezelinternet met 6500 aansluitingen in het gebied ten oosten van Dordrecht. Het netwerk blijft open voor andere aanbieders, zo zegt het nieuwe moederbedrijf.

Het is onbekend wat KPN betaalt voor Giessenlandennet; beide bedrijven noemen geen bedrag. De aanbieder heeft 6500 aansluitingen, niet alleen in de kernen van gemeenten Molenlanden maar ook in de buitengebieden, vermelden beide bedrijven. KPN richt zich afgelopen tijd meer op glasvezel.

KPN heeft last van de concurrentie van lokale glasvezelaanbieders, blijkt uit de meest recente kwartaalcijfers. In veel gebieden waar het aanleggen van glasvezel niet uit kan voor bedrijven als KPN, zijn lokale initiatieven ontstaan om sneller internet te krijgen door eigen glasvezelinfrastructuur aan te leggen.