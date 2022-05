KPN gaat 60.000 huishoudens en bedrijven in Maastricht op glasvezel aansluiten

KPN NetwerkNL sluit een overeenkomst met de gemeente Maastricht over de aanleg van zestigduizend fiber-to-the-homeaansluitingen voor huishoudens en ondernemers. Naar verwachting begint de aanleg dit jaar.

KPN ziet de aanleg van glasvezel in Maastricht als startpunt voor de provincie Limburg. Wethouder John Aarts van Maastricht verwelkomt de komst van glasvezel naar de stad. Wanneer het project is afgerond en hoe de planning er voor Maastricht precies uitziet, maakt KPN NetwerkNL nog niet bekend. KPN NetwerkNL is onderdeel van KPN en verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het netwerk.

De overeenkomst is onderdeel van KPN's strategie om tegen eind 2021 een miljoen extra huishoudens op zijn glasvezelnetwerk aangesloten te hebben. Het bedrijf houdt zijn planning voor nieuwe glasvezelaanleg op een plattegrond bij. Deze maand kwamen daar de gebieden Breda Tuinzigt

en Buitenpost bij, de vorige maand waren dat Heerenveen Oost, Alkmaar, Gouda Kort Haarlem, Gouda Noord en Wormer.

Op zijn beurt is Delta Fiber samen met Rendo Fiber een glasvezelcampagne gestart in IJsselmuiden, Hasselt en Zwartsluis, schrijft Telecompaper. Als voor 21 september 35 procent van de bewoners in die regio zich inschrijft, gaan de partijen beginnen met de aanleg van glasvezel. Vervolgens zouden ze kunnen kiezen uit abonnementen van Caiway, Delta, Helden van Nu, Kliksafe en Online.nl.