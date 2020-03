KPN biedt 1Gbit/s-glasvezelabonnement aan voor 65 euro per maand

KPN is begonnen met het aanbieden van 1Gbit/s-glaszevelinternet. Dat kost 65 euro per maand. Het abonnement is beschikbaar voor 1,2 miljoen Nederlandse adressen door het hele land. Eind dit jaar gaat de uploadsnelheid omhoog.

De downloadsnelheid van het abonnement is 1Gbit/s, de maximale uploadsnelheid ligt met 500Mbit/s op de helft, schrijft het bedrijf in een persbericht. Aan het eind van het jaar moet de maximale uploadsnelheid ook naar 1Gbit/s gaan. Het abonnement kost 65 euro. Dat is tien euro duurder dan het voorheen duurste glasvezelabonnement. Dat heeft een symmetrische up- en downloadsnelheid van 500Mbit/s en kost 55 per maand. KPN kondigde het abonnement al eerder aan. Het bedrijf zei toen dat klanten met een modem zonder gigabitondersteuning een nieuw exemplaar toegestuurd krijgen.

KPN zegt dat het gigabitnetwerk in sommige delen van Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Den Haag beschikbaar is. In totaal kunnen 1,2 miljoen huishoudens een gigabitabonnement afsluiten in tientallen gemeentes. KPN noemt daarbij specifiek Baarn, Barneveld, Bilthoven, Culemborg, Doetinchem, Emmeloord, Emmen, Houten, Huizen en Noordwijk, maar in de praktijk zijn dat er meer. De provider wijst klanten op de beschikbaarheidskaart voor meer informatie.

KPN maakte begin vorig jaar bekend dat het gigabit-capable passive optical network-implementatie zou doorvoeren op het netwerk. Bij dat gpon loopt een enkele hoofdglasvezelkabel naar een wijk die vervolgens in die wijk door een optische splitter wordt verdeeld in verschillende optische verbindingen. Deze opgesplitste signalen komen bij verschillende individuele huishoudens binnen, waarna de bandbreedte wordt verdeeld doordat de modem van een huis via tijdmultiplexing en algoritmes het juiste signaal eruit pikt. KPN begon eerder al met de uitrol van een gigabitnetwerk bij 50.000 huishoudens in Zeeland.