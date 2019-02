KPN treft voorbereidingen om later dit jaar 1Gbit/s-glasvezelinternet te leveren

KPN heeft een overeenkomst gesloten met Nokia voor de levering van netwerktechnologie op basis van de pon-techniek. Dat moet in de tweede helft van dit jaar glasvezelinternet met een snelheid van 1Gbit/s mogelijk maken en op termijn ook 10Gbit/s.

Volgens KPN gaat het om een gefaseerde aanpak en komen de 1Gbit/s-snelheden ergens in de tweede helft van dit jaar beschikbaar in de eerste glasvezelgebieden. Wanneer precies en waar is nog niet duidelijk. KPN meldt verder dat het nog dit jaar het verglazen van de wijkkasten zal afronden. De provider zegt dat het netwerk daarnaast ook wordt klaargemaakt om eenvoudig over te stappen naar een netwerktechnologie waarmee een symmetrische 10Gbit/s-verbinding mogelijk wordt.

Voor het mogelijk maken van deze snelheden is de met Nokia gesloten overeenkomst gericht op het gebruik van de pon -technologie, ofwel de gesplitst-optischnetwerkmethode. Simpel gezegd komt deze technologie erop neer dat er een enkele hoofdglasvezelkabel naar een wijk gaat, waarbij de afsplitsing pas in de wijk plaatsvindt. De bandbreedte wordt dan via tijdmultiplexing en algoritmes verdeeld tussen de individuele huizen. Bij de 1Gbit/s-verbindingen van KPN gaat het om gpon -netwerken. Om snelheden tot 10Gbit/s te halen is een overstap naar xgs-pon nodig, wat is te beschouwen als de opvolger van gpon.