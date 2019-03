Orange begint inschrijfprocedure voor glasvezelaanbod

In België is Orange begonnen met de inschrijfprocedure voor zijn nieuwe glasvezelaanbod. Voorlopig kunnen alleen inwoners van Genk hun glasvezelverbinding vooruitbestellen; binnenkort volgen nog vier steden en gemeenten.

De operator denkt het netwerk in juli in gebruik te kunnen nemen. De primeur voor het nieuwe glasvezelaanbod van Orange is voor de Limburgse stad Genk. Inwoners van de wijken Boxbergheide, Kolderbos, Molenblook, Vlakveld en Genk Centrum Noord kunnen hun glasvezelverbinding sinds deze week vooruitbestellen via een speciale website. In Genk wil Orange in totaal 4500 woningen aansluiten. Later dit jaar volgt een aantal wijken in Antwerpen, Gent, Diksmuide en Poperinge, met als doel 15.000 huishoudens met glasvezel te verbinden. "Onze klanten kunnen dan van internetsnelheden van 1Gbit/s profiteren. Later geven we meer informatie betreffende onze nieuwe producten, die we plannen vanaf juli te installeren", zegt Orange-woordvoerster Annelore Marynissen.

Orange Belgium is de eerste Belgische telecomoperator die voor zijn fiber-to-the-homeproject samenwerkt met Fluvius, het nutsbedrijf dat de 'neutrale' glasvezelkabel aanlegt. Orange is verantwoordelijk voor het backhaul-netwerk en zal zijn eigen actieve apparatuur uitrollen, die dan wordt aangesloten op de glasvezel van Fluvius. Het nutsbedrijf stelt zich ten doel om een open en passief glasvezelnetwerk in Vlaanderen aan te leggen, dat ook interessant kan zijn voor kleinere telecomspelers. Fluvius begeeft zich hiermee op het terrein van Proximus, dat sinds 2016 zelf bezig is met de uitrol van een glasvezelnetwerk. Ook Telenet biedt internet via glasvezel aan, maar mikt daarmee vooral op bedrijven.

"We ondersteunen dit open model met toegang tot een passieve glasvezelinfrastructuur, dat reeds succesvol gebruikt wordt in andere Europese landen", aldus Marynissen. "Het maakt een versnelling van investeringen en lagere prijzen voor consumenten mogelijk, omdat verschillende exploitanten de gedeelde infrastructuur voor een redelijke prijs kunnen gebruiken." Het stimuleert volgens Orange ook de concurrentie, omdat elke speler zijn eigen actieve apparatuur kan gebruiken, waardoor hij verder kan differentiëren met diensten en netwerkinnovatie.