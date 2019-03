Proximus begint met uitrol van glasvezel in nog eens zeven Belgische steden

Telecomaanbieder Proximus en de Stad Aalst hebben het project Glasvezel voor Aalst voorgesteld. De uitrol van glasvezel in de stad in Oost-Vlaanderen begint in de komende weken. Later dit jaar worden nog eens zes Belgische steden aangesloten op de glasvezel van Proximus.

Proximus wil de Stad Aalst, dat de binnenstad en enkele omliggende wijken omvat, tegen het einde van 2020 geleidelijk van glasvezel voorzien. Het gaat om meer dan 15.000 woningen met zo’n 45.000 inwoners of de helft van de bevolking van de Stad Aalst. Ook in 84 grotere nieuwbouwprojecten en verkavelingen is de uitrusting met glasvezel gepland. In een latere fase komen de deelgemeenten aan de beurt.

In december 2016 kondigde Proximus een investering van drie miljard euro over de komende tien jaar aan om de uitrol van glasvezel in België te versnellen. In de voorbije twee jaar is al in negen steden een begin gemaakt met de aanleg van het glasvezelnetwerk. In de provincie Oost-Vlaanderen zijn volgens Proximus nu al meer dan 4000 bedrijven aangesloten of aansluitbaar op het glasvezelnetwerk, waarvan 400 in Aalst.

Met het project Glasvezel voor Aalst is Proximus naar eigen zeggen de eerste Belgische operator die glasvezel tot in bestaande woningen brengt. Concurrent Orange is begin maart ook begonnen met een inschrijfprocedure voor zijn toekomstige glasvezelaanbod. Bij deze provider kunnen voorlopig alleen inwoners van Genk hun glasvezelverbinding vooruitbestellen; binnenkort volgen nog vier steden en gemeenten.

Welke Belgische steden na Aalst aan de beurt zijn, heeft Proximus nog niet bekendgemaakt.