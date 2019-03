Qualcomm kondigt socs aan voor slimme speakers, receivers en soundbars

Qualcomm heeft een nieuwe serie socs aangekondigd die specifiek bedoeld zijn voor slimme speakers, audioreceivers en soundbars. Deze chips moeten onder meer de geluidskwaliteit, accuduur en stemcontroleopties verbeteren ten opzichte van bestaande Qualcomm-technologie.

Volgens Qualcomm brengt de QCS400-serie socs een drietal verbeteringen met zich mee. Allereerst moeten apparaten met deze chips sneller reageren op stemcommando's en moet stemgeluid beter worden gedetecteerd, ook in lawaaiige ruimten. De fabrikant zegt dat ai-technologie hieraan bijdraagt.

Verder komt er ondersteuning voor de high-end audioformaten Dolby Atmos en DTS:X, zodat ook hoogtekanalen worden ondersteund. Tot slot moeten niet alleen de prestaties en de accuduur van apparaten met een QCS400-soc verbeteringen, maar de multi-channel connectivity moet het eenvoudig maken om meerdere speakers met elkaar te verbinden.

Er komen verschillende varianten uit, waaronder de QCS407 als de hoogst gepositioneerde chip in de QCS400-serie. Dit is een quadcore-processor met een Adreno 306-gpu om beeldschermen tot 1080p aan te sturen. Ook worden hdmi-verbindingen en 32-kanaalsaudio ondersteund, waarmee deze soc vooral voor audioreceivers en soundbars geschikt is.

De QCS405 is geheel vergelijkbaar met de QCS407, op de ondersteuning voor maximaal twaalf audiokanalen na. Volgens Qualcomm is deze soc vooral voor soundbars en home theater smart speakers geschikt. Zowel de QCS407 als de QCS405 beschikken over twee niet nader benoemde Hexagon- dsp 's.

De voor slimme assistenten en speakers bedoelde QCS404 en QCS403 missen de Adreno 306-gpu en kunnen dus geen schermen aansturen. De QCS403 betreft als enige een dualcore-chip. De vier verschillende socs ondersteunen allemaal bluetooth 5.1, Zigbee en lokale stemherkenning.

Qualcomm heeft nog niet laten weten wanneer deze nieuwe socs in de QCS400-serie beschikbaar worden gesteld aan hardwarefabrikanten en wanneer ze voor het eerst in apparaten op de markt verschijnen.