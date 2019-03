Samsung kondigt hbm2e-geheugenmodule van 16GB met verhoogde datarate aan

Samsung heeft een nieuwe generatie high bandwith memory aangekondigd voor grafische toepassingen, datacenters en supercomputers. Het hbm2e met codenaam Flashbolt biedt 16Gbit per die, dubbel zoveel als de vorige generatie.

Samsung heeft zijn Flashbolt-hbm2e tijdens Nvidia's Technology Conference aangekondigd. Het geheugen biedt met 3,2Gbit/s 33 procent snellere doorvoer per pin dan zijn Aquabolt-voorganger. Daarnaast is de capaciteit per die verdubbeld van 8Gbit naar 16Gbit waardoor Samsung nu geheugenmodules van 16GB in plaats van 8GB kan maken.

Verder bedraagt de totale doorvoersnelheid van Flashbolt 410GB/s, waar dat bij Aquabolt op 307,2GB/s ligt. Verdere details over hbm2e maakt Samsung niet bekend. Zo is onduidelijk op welk productieprocedé het bedrijf Flashbolt maakt, op welke spanning het werkt en wanneer de massaproductie van start gaat.