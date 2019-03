Google vraagt Android-gebruikers welke browser- en zoekapps ze willen gebruiken

Google gaat bezitters van Android-smartphones vragen welke apps ze willen gebruiken voor het browsen en als zoekmachine. Hiermee schikt Google zich in een eerdere eis van de Europese Commissie, die vorig jaar een forse boete oplegde wegens Android-machtsmisbruik.

Kent Walker, een onderdirecteur van global affairs van Google, schrijft in een blogbericht dat zijn bedrijf 'meer gaat doen om te verzekeren dat bezitters van Android-smartphones op de hoogte zijn van de brede keuze aan browsers en zoekmachines die beschikbaar zijn om te downloaden voor hun telefoons'. Dit betekent concreet dat Google aan gebruikers van bestaande en nieuwe Android-toestellen in Europa gaat vragen welke browser- en zoekapps ze willen gebruiken. Ergens in de komende maanden zal dit worden doorgevoerd. Walker zegt dat Google hiermee laat zien dat het zich blijft committeren aan het opereren in een open manier.

Deze stap betekent wellicht dat Google zich in ieder geval deels heeft neergelegd bij het besluit van de Europese Commissie van juli 2018. Toen legde de EU-mededingingstoezichthouder een boete van 4,3 miljard euro op, omdat Google volgens de Commissie misbruik maakte van zijn machtspositie bij Android. Daarbij noemde de Commissie onder meer de overtreding dat Google eist dat zijn Search-app en de Chrome-browser van tevoren geïnstalleerd worden op Android-apparaten. De Commissie vond dat mededingingsbeperkend, omdat gebruikers dan eerder geneigd zijn deze apps te blijven gebruiken.

Google laat nu op basis hiervan weten dat het aanpassingen doorvoert bij Android, in de vorm van het aanpassen van het licentiemodel voor de Google-apps voor Android-toestellen. Dit betekent dat er aparte licenties komen voor Google Play, de Chrome-browser en voor Google Search. Hiermee zegt Google te willen voldoen aan de bezwaren van de Commissie. Smartphonemakers moeten zo de vrijheid 'behouden' om alternatieve app te installeren naast een Google-app, meldt Walker.

Het is onduidelijk of Google hiermee zijn eerdere verzet tegen de boete van 4,3 miljard euro opgeeft. In oktober vorig jaar besloot het bedrijf beroep aan te tekenen tegen deze mededingingsboete van de Europese Commissie.

Kent Walker, die zijn blogbericht geheel wijdt aan tegemoetkomingen aan de Europese Commissie op het vlak van mededingingsbezwaren, refereert ook aan veranderingen die zijn bedrijf in de afgelopen jaren zou hebben doorgevoerd bij onder meer Google Shopping. Ook stipt hij recent bij Google Shopping doorgevoerde wijzigingen aan. De Commissie legde eerder een boete op van 2,4 miljard euro, omdat Google zijn prijsvergelijker Google Shopping bevooroordeelde. Walker zegt dat Google goed geluisterd heeft naar de feedback van de Commissie en anderen en dat op basis daarvan in de komende maanden nog meer updates volgen bij de producten in Europa.

Walker zegt ook dat Google op basis van bezwaren van de Europese Commissie wijzigingen heeft doorgevoerd bij AdSense. Over de doorgevoerde aanpassingen bij deze dienst voor zoekadvertenties geeft hij echter geen nadere toelichting. Dat hangt wellicht samen met het onderzoek naar AdSense dat de Europese Commissie in 2016 begon. Naar verwachting volgt in dat kader nog deze week een nieuwe boete voor Google, die specifiek gericht is op de concurrentiebelemmerende werking van AdSense. De Commissie liet eerder weten dat het van mening is dat Google in overeenkomsten met een aantal grote partijen die AdSense-advertenties vertonen, beperkende voorwaarden heeft opgelegd om concurrenten buiten de deur te houden.