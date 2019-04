Google begint met aanbieden browser- en zoekmachinekeuze in Android in Europa

Google gaat de komende weken beginnen met het aanbieden van een browser- en zoekmachinekeuze aan gebruikers in Europa. Dat gebeurt op nieuwe Android-toestellen, maar ook op bestaande, zo zegt de zoekgigant.

Gebruikers krijgen vensters te zien waar per land verschillende alternatieven staan met Install-knoppen ernaast, zegt Google. De zoekgigant toont ook screenshots. Het browserkeuzescherm in Android is een gevolg van overleg met de Europese Commissie na de klacht van die Commissie in 2016. Het was al langer bekend dat Google gebruikers de keuze zou gaan bieden.

De implementatie kan de komende tijd nog veranderen, zo zegt het Amerikaanse bedrijf. De stap is een gevolg van een miljardenboete. In juli 2018 legde de EU-mededingingstoezichthouder een boete van 4,3 miljard euro op, omdat Google volgens de Commissie misbruik maakte van zijn machtspositie bij Android. Daarbij noemde de Commissie onder meer de overtreding dat Google eist dat zijn Search-app en de Chrome-browser van tevoren geïnstalleerd worden op Android-apparaten. De Commissie vond dat mededingingsbeperkend, omdat gebruikers dan eerder geneigd zijn deze apps te blijven gebruiken.

Google laat weten dat het aanpassingen doorvoert bij Android, in de vorm van het aanpassen van het licentiemodel voor de Google-apps voor Android-toestellen. Dit betekent dat er aparte licenties komen voor Google Play, de Chrome-browser en voor Google Search. Hiermee zegt Google te willen voldoen aan de bezwaren van de Commissie.