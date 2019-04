Amazon Fire TV krijgt YouTube-app en Prime Video krijgt Chromecast-ondersteuning

De Amazon Fire TV-apparaten krijgen in de komende maanden een native app voor het kijken van YouTube. Dat hebben Google en Amazon bekendgemaakt. De Prime Video-app krijgt bovendien de mogelijkheid om te streamen naar een Chromecast.

Behalve de gewone YouTube-app zullen ook YouTube TV en YouTube Kids verschijnen voor Fire TV, melden beide bedrijven. Dat moet gebeuren voor het einde van het jaar. De ontwikkeling van de gewone Android-app zal vermoedelijk niet veel tijd in beslag nemen, want YouTube werkte al op het platform tot Google de app eind 2017 deactiveerde.

In ruil daarvoor zal Amazon zijn Prime Video-app updaten om streaming mogelijk te maken naar Chromecast en Android TV. Dat is tot nu toe niet mogelijk. Met deze stappen lijkt de strijdbijl tussen beide techgiganten weer begraven. Dat gebeurde al deels eind vorig jaar toen Amazon begon met het verkopen van Chromecasts. De webwinkel verkocht de producten, die concurreren met Amazons eigen Fire-hardware voor tv's, tot aan 2015, maar was daarmee gestopt.