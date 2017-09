Amazon stopt met verkoop huidige Fire TV-settopbox

Amazon is gestopt met de verkoop van zijn huidige settopbox Fire TV. Het apparaat krijgt volgens geruchten binnenkort een opvolger. De huidige settopbox is momenteel niet meer beschikbaar, iets dat niet eerder is gebeurd.

Amazon vermeldt op de productpagina dat het niet weet wanneer de Fire TV weer op voorraad zal zijn. De Fire TV Stick, een hdmi-dongle, is nog wel te koop. Het niet langer verkopen van de settopbox voedt de geruchten over een komende opvolger met de knoppen van een Echo Dot-speaker op de behuizing.

Er kwam eerder deze week een afbeelding en info naar buiten over de nieuwe tv-producten van Amazon. Op een afbeelding is te zien dat het apparaat enkele fysieke knoppen heeft op de bovenkant. Het apparaat heeft ondersteuning voor infraroodbediening, zodat ook gewoon de televisie kan worden bediend.

Het apparaat zou verder het tonen van 4k-beelden op maximaal 60 fps ondersteunen, evenals hdr-weergave. Daarnaast zou Amazon komen met een Fire TV-apparaat, die waarschijnlijk moet gaan concurreren met de Google Chromecast Ultra. Deze dongle kan via een hdmi-aansluiting met een tv worden verbonden, ondersteunt ook hdr-weergave en kan 4k-video's afspelen op maximaal 60fps. Deze mediaspeler moet een aanvulling worden op de bestaande Amazon Fire TV Stick.