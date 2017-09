Cryptoloog TU/e waarschuwt voor quantumcomputers die snel encryptie kraken

Cryptoloog Tanja Lange van de Technische Universiteit Eindhoven waarschuwt voor het effect dat quantumcomputers kunnen hebben op de beveiliging van data. Encryptie die nu niet snel genoeg te kraken is, zal met quantumcomputers makkelijker te kraken zijn.

Onderzoekers werken volgens het artikel in Nature van Lange en haar Amerikaanse collega Daniel Bernstein van de Universiteit van Illinois aan betere encryptie, maar die vragen veel bandbreedte en dat is een groot nadeel voor implementatie.

Die implementatie moet volgens Lange snel beginnen, omdat het na het maken van de versleutelingstechniek het vijftien tot twintig jaar kan duren voor hij in algemeen gebruik is. Quantumcomputers staan nu nog in de kinderschoenen, maar de techniek zou over acht tot tien jaar al een stuk volwassener kunnen zijn.

Als kwaadwillenden kunnen gaan beschikken over quantumcomputers, kunnen ze veel van de informatie die nu veilig versleuteld staat opgeslagen kunnen gaan ontsleutelen. Daarmee wordt veel informatie die geheim moet blijven, waaronder privégegevens in bijvoorbeeld medische dossiers en financiële databases, ineens toegankelijke informatie. Het pleidooi om snel een betere versleuteling in te voeren is niet nieuw. Lange waarschuwt er zelf al meer dan tien jaar voor en ook andere wetenschappers roepen daartoe al langer op.