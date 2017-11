IBM ontwikkelt prototype van quantumprocessor met 50 qubits

IBM heeft bekendgemaakt dat het een prototype quantumprocessor heeft gebouwd met 50 qubits. Deze wil het bedrijf aanbieden in de volgende generatie van zijn IBM Q-systemen. Daarnaast breidt het zijn via internet ontsloten quantumsystemen uit.

Volgens IBM heeft het nieuwe 50qubit-systeem een verhoogde coherence time van 90 microseconden, terwijl voorgaande systemen gemiddeld 50 microseconden behaalden. Deze tijd geeft aan hoe lang de kwantumstaat van deeltjes in superpositie kan blijven. Diezelfde tijd behaalt het bedrijf met nieuw ontwikkelde quantumprocessors van 20 qubits. Deze kunnen klanten vanaf het einde van dit jaar via internet benaderen. In de loop van 2018 wil IBM verdere upgrades doorvoeren.

Die moeten onder meer bestaan uit het verhogen van de kwaliteit van de qubits, het verbeteren van de onderlinge verbinding en het terugdringen van het aantal fouten.Bij een kwantumprocessor wordt de kwantumstaat van deeltjes in superpositie gebracht waardoor ze zowel deels een 1 als een 0 kunnen vertegenwoordigen. Bij een beperkt aantal algoritmes kunnen hiermee gigantische snelheidswinsten behaald worden, zoals bij het zoeken in enorme databases en bij cryptografie. Wetenschappers riepen dit jaar op om over te gaan op betere encryptie.

In mei van 2016 maakte IBM het eerste quantumsysteem via internet beschikbaar, dat destijds een processor met 5 qubits had. Een jaar later maakte het Amerikaanse bedrijf een systeem met 16 qubits toegankelijk. Op die systemen zouden wetenschappers en andere gebruikers inmiddels 1,7 miljoen experimenten hebben gedraaid. In maart van dit jaar kondigde IBM zijn Q-programma aan, waarbinnen het ernaar streeft een commerciële quantumcomputer te bouwen. Er is een sdk beschikbaar onder de naam QISKit.

IBM-quantumcomputer zonder afdekking