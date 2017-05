Door Olaf van Miltenburg, woensdag 17 mei 2017 18:11, 5 reacties • Feedback

IBM werkt aan twee nieuwe quantumprocessors. De krachtigste daarvan is een processor op basis van 17 qubits, die de basis moet vormen voor komende commerciŽle IBM Q-systemen. Daarnaast is er een 16-qubitmodel die beschikbaar komt voor onderzoekers

De processor met 17 qubits is een prototype die wat materiaal en architectuur flink gewijzigd is ten opzichte van zijn overige quantumprocessors. Details over de processor geeft het bedrijf verder niet, maar het spreekt van een verdubbeling van de rekenkracht ten opzichte van het huidige aanbod via de IBM Cloud.

Het bedrijf benadrukt dat de rekenkracht afhangt van meer dan alleen het aantal qubits, maar ook van de errorcorrectie. De verhouding tussen de twee hanteert het bedrijf als maatstaf voor de rekenkracht. IBM noemt dit Quantum Volume. De 17-qubitchip moet geïntegreerd worden in de komende IBM Q-systemen die het concern op de markt wil brengen. Op termijn hoopt IBM een processor van vijftig qubits te ontwikkeling.

IBM heeft ook een processor met 16 qubits ontwikkeld. De rekenkracht hiervan komt via een sdk beschikbaar voor ontwikkelaars, programmeurs en wetenschappers, die er quantumalgoritmen mee kunnen draaien. Een jaar geleden ontsloot IBM zijn processor met 5 qubits voor geïnteresseerden.

Bij een kwantumprocessor wordt de kwantumstaat van deeltjes in superpositie gebracht waardoor ze zowel deels een 1 als een 0 kunnen vertegenwoordigen. Bij een beperkt aantal algoritmes kunnen hiermee gigantische snelheidswinsten behaald worden, zoals bij het zoeken in enorme databases en bij cryptografie.