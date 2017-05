Door Olaf van Miltenburg, woensdag 17 mei 2017 18:46, 60 reacties • Feedback

Submitter: Nopefiend

De populaire torrentsite ExtraTorrent heeft zijn deuren gesloten. Volgens de beheerders gaat het om een permanente sluiting en zijn alle bestanden gewist. Een reden voor het plotselinge sluiten geven ze nog niet.

Op de pagina van de torrentsite staat de mededeling dat ExtraTorrent permanent gestopt is en dat alle mirrors offline gaan. "We hebben alle data permanent gewist", staat er verder. De beheerders waarschuwen verre te blijven van nep-sites die zicht voordoen als ExtraTorrent.

Torrentfreak heeft contact opgenomen met de beheerder en die bevestigt de sluiting, zonder details over de reden te geven. Ook de aan de site gelieerde releasegroep ETRG gooit de handdoek in de ring. Met het verdwijnen van ExtraTorrent is opnieuw een populaire torrentsite van internet verdwenen: eerder gingen onder andere What.cd, KickassTorrents en Torrentz.eu de site voor.