woensdag 17 mei 2017

Google heeft Google Lens aangekondigd. De nieuwe dienst 'begrijpt' waar de gebruiker naar kijkt en reageert hier op met suggesties en andere informatie. De dienst komt eerst naar Google Assistant en Photo's.

Google kondigde Google Lens aan tijdens zijn Google I/O 2017-conferentie. De ceo van het bedrijf, Sundar Pichai gaf als voorbeeld een gebruiker die zijn camera op een bloem richt, waarna de Assistant aangeeft om wat voor bloem het gaat en opties biedt om bloemenwinkels in de buurt te vinden. Lens kan ook teksten begrijpen. Het voorbeeld van Google op dit gebied was het verbinding maken met een router, door de camera op de ssid en het netwerkwachtwoord te richten.

Google Lens kan daarnaast gebruikmaken van de locatie van de gebruiker, die bijvoorbeeld meer informatie over een eetgelegenheid kan krijgen door de camera op een restaurant te richten. Volgens Google is de dienst mogelijk door vorderingen op gebied van beeldherkenning. Volgens het bedrijf is de foutmarge van de algoritmes voor beeldherkenning inmiddels lager dan die van mensen zelf. In de nabije toekomst moet dit er bijvoorbeeld voor zorgen dat objecten voor het onderwerp van een foto, zoals een hek, automatisch verwijderd kunnen worden, voor een afbeelding als ware het hek er niet geweest.

Voorlopig komt Lens alleen naar Assistant en Photo's, maar in de toekomst moeten ook andere diensten ondersteuning voor Lens krijgen. Inmiddels zijn er 500 miljoen actieve gebruikers van Photo's, maakte Google verder bekend. Die gebruikers uploaden dagelijks 1,2 miljard foto's. Daarnaast zijn er meer dan 2 miljard geactiveerde Android-apparaten.