woensdag 17 mei 2017

Google heeft aangekondigd dat zijn spraak- en informatiedienst Assistant voortaan ook beschikbaar is voor gebruikers van Apples iOS. Daarmee wordt Assistant een concurrent van Apples eigen Siri en wordt het aantal apparaten waarop de dienst draait aanzienlijk vergroot.

Dat heeft Google bekendgemaakt tijdens een presentatie tijdens de ontwikkelaarsbijeenkomst Google I/O in Mountain View. De digitale assistent is meteen beschikbaar als losse app voor iOS, maar er zijn wel enkele beperkingen. Die hebben te maken met het feit dat Apple restricties oplegt aan het gebruik van api's, waardoor Assistant bijvoorbeeld geen alarm kan instellen.

Ook heeft Google laten weten dat het nieuwe features toevoegt aan Assistant. Zo is er met Lens een op afbeeldingen gebaseerde informatieverstrekker. Ook zijn er verscheidene nieuwe talen aan de softwaredienst toegevoegd. Nederlands wordt echter nog steeds niet ondersteund. Ook wordt het mogelijk om direct producten aan te schaffen vanuit Assistant. De dienst kan bijvoorbeeld bij restaurants het menu tonen, producten bestellen en de afrekening doen. Voorlopig wordt deze functie beperkt uitgerold, en alleen voor Amerikanen.

Eerder deze week kwamen al geruchten naar buiten dat Google de spraak- en informatiedienst naar iOS zou brengen. Met het vergroten van het aantal apparaten waarop de Google Assistant draait, hoopt de internetgigant beter te kunnen concurreren met Amazons Alexa. Die assistent heeft inmiddels veel steun van fabrikanten zoals Lenovo en LG, bleek tijdens afgelopen CES-elektronicabeurs. Assistant kan met de laatste update op ongeveer 100 miljoen apparaten functioneren, zo heeft Google bekendgemaakt.

De Google Assistant maakte zijn debuut bij de Home-speaker en de Pixel-smartphones van het bedrijf, maar is in februari beschikbaar gekomen op smartphones met Android 6 en 7. Inmiddels is de virtuele assistent ook toegevoegd aan Android Wear 2.0.