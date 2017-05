Door Mark Hendrikman, zondag 28 mei 2017 13:39, 4 reacties • Feedback

Submitter: Yoshi2889

Android Wear 2.0 wordt nu uitgebracht voor de tweede generatie Moto 360. De verspreiding ervan vindt echter getrapt plaats, wat betekent dat eigenaren van de smartwatch wellicht nog enkele dagen of misschien weken moeten wachten.

Ontwerper Motorola bevestigt de verspreiding van de update op Twitter in een reactie op een tweet van een belangstellende. De Moto 360 Sport, een variant op de tweede generatie Moto 360, krijgt de Android Wear 2.0-update ook, maar het is nog niet bekend wanneer dat dan gaat gebeuren. Deze update komt niet naar de eerste generatie Moto 360, die uit 2014 stamt.

De update naar Android Wear 2.0 was voor apparaten als de tweede Moto 360 en de Huawei Watch uitgesteld omdat er nog bugs in het besturingssysteem zaten, zo liet Google in april weten. Tegelijkertijd werd er beloofd dat uiterlijk eind mei de update voor de slimme horloges zou verschijnen, wat nu waargemaakt is. De Huawei Watch ontvangt sinds een tijdje de update ook al.

Android Wear 2.0 bevat onder andere een Play Store, zodat gebruikers zelf apps kunnen installeren op hun horloge. Ook is bediening via polsbewegingen mogelijk en komt er een functie Smart Replies, waarbij op basis van context voorgeprogrammeerde antwoorden worden gepresenteerd. Net als smarthomeassistent Google Home en de Pixel-smartphones kan de nieuwe versie van Android Wear gebruikmaken van Google Assistent. Android Wear 2.0 introduceert ook meer mogelijkheden om extra informatie op wijzerplaten weer te geven, zoals het weer of agendapunten. Tweakers heeft ook een review geschreven van de update voor het besturingssysteem.