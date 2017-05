Door Arnoud Wokke, maandag 15 mei 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

De smartwatch is een schitterende uitvinding, maar niemand heeft het grote probleem gevonden waarvoor het precies de oplossing is. Zo eindigde vorig najaar een achtergrondverhaal op Tweakers over de slimme klokjes, die inmiddels in hun huidige vorm al een paar jaar bestaan. Smartwatch-fabrikanten die afkomstig zijn uit de mobiele markt, zoeken het antwoord in toenemende mate in sport en fitness.

Google heeft, zo is sindsdien gebleken, twee andere pijlen op zijn boog. Een betreft de zelfstandigheid van smartwatches. Android Wear 2.0 is gericht op het laten functioneren van de smartwatch als een zelfstandig Android-apparaat in plaats van als een extensie die niets kan zonder verbinding met de telefoon. Met een eigen wifiverbinding en simkaart kunnen de klokjes vrijwel alles zelf doen. De andere pijl is modemerken. Met gestandaardiseerde hardware kunnen fabrikanten van horloges makkelijk ontwerpen maken voor gevestigde modemerken als Armani en Diesel, en dat zal dan ook gebeuren. Vanaf komend najaar komt er een stortvloed aan smartwatches van zulke merken uit; allemaal met ongeveer dezelfde hardware, maar een verschillend ontwerp.

Nu, een paar maanden na de release, hebben we voor het eerst de kans om te kijken naar Android Wear 2.0. Dat doen we op gloednieuwe hardware: de Huawei Watch 2. Dat horloge behandelen we later in een aparte review, maar Android 2.0 bespreken we alvast in dit verhaal.