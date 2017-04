Door Arnoud Wokke, woensdag 12 april 2017 21:01, 39 reacties • Feedback

De directeur van Huawei heeft tijdens een bijeenkomst voor analisten openlijk getwijfeld aan het nut van smartwatches. Dat is opvallend, want Huawei heeft anderhalve maand geleden zijn tweede horloge met Android Wear aangekondigd.

De directeur van Huawei zei volgens South China Morning Post dat hem de meerwaarde van een smartwatch ontgaat. "Ik vraag me altijd af waarom hebben we een smartwatch nodig als we een smartphone hebben. Daarom vraag ik altijd als het smartwatch-team van Huawei met groot enthousiasme een plan presenteert aan mij, welke behoeften er zijn voor deze producten in de markt."

Topman Eric Xu Zhijun zei dat tijdens een bijeenkomst met analisten en journalisten van Huawei in China, in antwoord op een vraag of smartwatches ooit verkopen van smartphones zouden kannibaliseren. Huawei presenteerde onlangs zijn Watch 2 en Watch 2 Classic, twee modellen met Android Wear. Dat gebeurde twee jaar nadat de fabrikant zijn eerste horloge onder de naam Watch had onthuld.

De markt voor smartwatches lijkt niet zo'n hoge vlucht te hebben genomen als veel fabrikanten zullen hebben gehoopt. Analisten schatten in dat smartwatchmakers wereldwijd enkele tientallen miljoenen exemplaren per jaar afzetten.