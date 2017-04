Door Arnoud Wokke, woensdag 19 april 2017 19:43, 14 reacties • Feedback

Een smartwatch met een touchscreen met daarboven fysieke wijzers heeft op Kickstarter tot nu toe bijna drie miljoen dollar opgebracht. De crowdfundingactie duurt nog bijna een week, maar het doel is allang overschreden.

Het Zwitserse bedrijf MyKronoz heeft voor de ZeTime volgens de eigen Kickstarter-pagina inmiddels bijna drie miljoen dollar toegezegd gekregen van in totaal meer dan 15.000 backers. De opvallendste wijziging ten opzichte van andere smartwatches is dat er een gat zit in het midden van de lcd om de mechanische wijzers te laten functioneren. De aanraakgevoelige laag zit samen met het glas voor bescherming van het horloge over de wijzers heen.

Door het gebruik van mechanische wijzers kunnen gebruikers altijd de tijd aflezen, ook als het scherm uitstaat. Voor de software gebruikt het bedrijf MyKronoz OS, een eigen besturingssysteem. Dat is compatibel met iOS en Android en moet notificaties kunnen laten zien van veel verschillende apps.

Daarnaast heeft de ZeTime veel functies die andere smartwatches ook hebben, zoals een rvs-behuizing, optische hartslagmeter op de achterkant en een digitale kroon voor het scrollen door de interface aan de zijkant. De behuizing is bovendien waterbestendig. De eerste backers betaalden 139 dollar voor het horloge. De levering moet gaan plaatsvinden in september 2017.