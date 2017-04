Door Arnoud Wokke, woensdag 19 april 2017 19:24, 29 reacties • Feedback

Microsoft heeft het mogelijk maakt om in te loggen op een Microsoft-account zonder het wachtwoord te hoeven onthouden. De methode werkt via de Authenticator-app op iOS of Android, waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot hun account.

Als een gebruiker probeert in te loggen op het account, krijgt hij of zij een notificatie van de app om toestemming te verlenen, schrijft Microsoft. Alleen de setup van Authenticator om toestemming te verlenen vereist het invoeren van het wachtwoord, daarna is alleen het drukken op de optie 'Approve' nodig om op bijvoorbeeld een laptop of desktop toegang te krijgen tot het account.

De Authenticator was in tweetrapsauthenticatie tot nu toe altijd de tweede trap, naast het wachtwoord. Microsoft hoopt dat de methode via de app veiliger is dan inloggen met alleen een wachtwoord, dat immers via hacks of phishing in verkeerde handen kan vallen.

Microsoft heeft alleen de apps voor iOS en Android voorzien van ondersteuning van de nieuwe functie. Volgens het softwarebedrijf heeft minder dan vijf procent van de Authenticator-gebruikers Windows Phone of Windows 10 Mobile. Als het inloggen zonder wachtwoord een succes blijkt, denkt Microsoft erover na om op termijn ook het eigen mobiele besturingssysteem te ondersteunen.