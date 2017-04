Door Arnoud Wokke, woensdag 19 april 2017 18:51, 157 reacties • Feedback

Het politiekorps van Noord-Holland heeft deze week voor het eerst overtreders van regels rondom drones online opgespoord en gewaarschuwd of beboet. Als politiemensen op straat drones zien vliegen, zijn ze vaak te laat om de bestuurder op te sporen.

De politiemensen hebben overtreders opgespoord door filmpjes te kijken op YouTube en via fora te kijken of mensen bijvoorbeeld hadden gevlogen op tijdstippen of plekken waar dat niet mag. Daarna hebben de agenten overtreders een waarschuwing gegeven en in enkele gevallen de zaak overgedragen om te kijken of het Openbaar Ministerie een boete wil opleggen, schrijft het korps. Exacte aantallen heeft het korps niet bekendgemaakt.

Het zoeken van online sporen voor overtredingen van droneregels is volgens de politie effectiever dan op straat te kijken naar drones, omdat de vliegende objecten kort in de lucht zijn en het lastig is te achterhalen waar de piloot zich precies bevindt.

De toch al strenge regels voor consumenten om met drones te vliegen worden binnen afzienbare tijd nog strikter. Zo mogen drones volgens een aankomend voorstel van het kabinet niet hoger komen dan vijftig meter en niet verder dan honderd meter van de bestuurder vandaan. Drones mogen bovendien nu al niet vliegen rondom vliegvelden, in veel natuurgebieden, boven de bebouwde kom, rond wegen en spoorwegen en in gebieden waar mensenmassa's samenkomen.