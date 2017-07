Politie verricht aanhoudingen onder verdachten van witwassen via Marktplaats

Het OM heeft bekendgemaakt dat er ongeveer tien personen zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Zij zouden hun rekeningnummer ter beschikking hebben gesteld aan criminelen. De rekeningen werden gebruikt voor betalingen van spullen op Marktplaats, die nooit geleverd werden.

De verdachten zijn op meerdere plaatsen in Nederland aangehouden en hebben via videoverbindingen strafbeschikkingen van het Openbaar Ministerie gekregen. Hen wordt witwassen verweten. Na een aangifte in Rotterdam uit 2015, waarbij een slachtoffer op Marktplaats betaalde voor een Xbox maar de console nooit geleverd kreeg, kwam de zaak aan het rollen.

Volgens het Landelijk Meldpunt Internetoplichting zaten in totaal zo'n twintig verdachten achter delicten waar enkele honderden aangiften van binnenkwamen. Van de twintig personen is vastgesteld dat zij hun bankrekening ter beschikking hadden gesteld voor de witwaspraktijken. Ongeveer tien van hen zijn aangehouden. Het is niet duidelijk of er ook beslag is gelegd op goederen van de verdachten, zodat de slachtoffers eventueel deels schadeloos kunnen worden gesteld.

Wat vaak gebeurt bij internetoplichting is dat mensen zich, al dan niet tegen betaling, laten overhalen om hun bankrekening ter beschikking te stellen. Zij zijn zich er soms niet van bewust dat het rekeningnummer wordt gebruikt voor het witwassen van het verkregen geld, dat bijvoorbeeld via oplichtingspraktijken op Marktplaats wordt verkregen. Deze mensen worden ook wel 'geldezels' genoemd, omdat zij bijdragen aan het witwassen van geld, doordat het via hun rekening bij de criminelen terechtkomt.

De politie en het OM hebben dit jaar al vaker meerdere aanhoudingen verricht onder verdachten van oplichting en witwassen via internetmarktplaatsen. Zo vonden in maart 28 arrestaties plaats onder verdachten van internetoplichting en witwassen. Een verdachte zou ongeveer vijftig slachtoffers hebben gemaakt om een verslaving te financieren. In juni werden zes mensen opgepakt op verdenking van internetoplichting via Marktplaats.