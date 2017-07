Google brengt update uit voor vr-platform Daydream

Google heeft zijn Daydream-platform een update gegeven. In versie 1.7 kunnen gebruikers zien op welke knop van de controller ze drukken terwijl ze een vr-bril op hun hoofd dragen. Ook moeten de stabiliteit en prestaties van de Daydream-controller verbeterd zijn.

Volgens de changelog in de Play Store is het ontwerp van Daydream Home aangepast. Dat is het startscherm van de Daydream-omgeving, van waaruit gebruikers applicaties kunnen starten. Een praktische verbetering is dat de knoppen op de virtuele controller die in het beeld getoond worden, nu oplichten als de gebruiker op een van de fysieke knoppen drukt. Dat werkt zowel in de Daydream Home-omgeving en in Quick Settings als in de Play Store in vr. Tot slot belooft Google verbeteringen in prestaties en stabiliteit, zonder specifiek in detail te treden.

Android Police merkt op dat de verwachte Daydream-ondersteuning voor de Galaxy S8 nog ontbreekt. Google kondigde in het voorjaar tijdens zijn IO-ontwikkelaarsevenement aan dat het topmodel van Samsung ondersteuning krijgt voor het vr-platform.

Tot op heden zijn er weinig smartphones die Daydream-ondersteuning hebben gekregen. Naast Googles eigen Pixel en Pixel XL zijn dat de Moto Z en Moto Z Force, de Huawei Mate 9 Pro en de ZTE Axon 7. Ook de Asus Zenfone AR krijgt Daydream-ondersteuning, maar die is nog niet uitgebracht. Later dit jaar moeten er ook zelfstandige Daydream-headsets uitkomen.